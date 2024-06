Hamas rejeita proposta de cessar-fogo para Faixa de Gaza, diz fonte israelense

Enquanto todos esperam os detalhes sobre a resposta do Hamas a uma proposta de acordo de cessar-fogo que está em negociação, uma autoridade israelense disse à agência Reuters que o grupo armado ”rejeitou os termos do acordo”.

Ainda segundo essa mesma fonte, que não se identificou, o Hamas “mudou todos os parâmetros principais e mais significativos” do plano.

Egito e Catar disseram que receberam a resposta do Hamas a uma proposta apresentada pelo presidente americano, Joe Biden, em 31 de maio, mas não revelaram o conteúdo.

Em paralelo, um integrante do Hamas, que também não quis ser identificado, disse à Reuters que a resposta reafirmou a posição do grupo de que um cessar-fogo deve levar ao fim permanente das hostilidades em Gaza, retirada das forças israelenses, reconstrução do enclave palestino e libertação de prisioneiros palestinos em Israel.

“Reiteramos nossa posição anterior. Acredito que não há grandes lacunas. A bola está agora no pátio israelense”, destacou.

Situação é de dúvida

Mais cedo, nesta terça-feira (11), o Hamas chegou a dizer que aceitava uma resolução sobre cessar-fogo aprovada no Conselho de Segurança da ONU na segunda-feira (10).

Entre idas e vindas de diferentes posicionamentos do Hamas, não ficou totalmente claro qual é a real decisão do grupo em relação à proposta de cessar-fogo que está em negociação.

Da mesma forma, não se sabe qual é posição do governo de Israel. Apesar de ter participado ativamente das conversas, o governo israelense insiste em dizer que não concorda com o acordo apresentado pelo presidente americano, Joe Biden.