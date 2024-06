Linfoma de Hodgkin: saiba sobre doença que matou Pampa, do vôlei

O ex-jogador de vôlei e campeão olímpico Pampa morreu aos 59 anos de idade, nesta sexta-feira (7/6), em São Paulo, após complicações de um tratamento contra um linfoma de Hodgkin.

O linfoma de Hodgkin ou doença de Hodgkin é um tipo de câncer que se origina nos linfócitos, que são parte do sistema imunológico do organismo.

Como os linfócitos estão presentes em muitas partes do corpo, esse tipo de tumor pode começar a se desenvolver em vários lugares diferentes. No entanto, na maioria das vezes, as alterações surgem em linfonodos no tórax, pescoço e axilas.

Sintomas

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), os sintomas dependem da localização do linfoma de Hodgkin. Caso se desenvolva em linfonodos superficiais do pescoço, axilas e virilha, formam-se ínguas (linfonodos inchados) indolores nesses locais.

Se a doença ocorre na região do tórax podem surgir tosse, falta de ar e dor torácica. Quando se apresenta na pelve ou no abdômen, os sintomas são desconforto e distensão abdominal.

Diagnóstico e tratamento

O linfoma de Hodgkin, na maioria dos casos, é uma doença curável. O tratamento clássico é quimioterapia com múltiplas drogas, com ou sem radioterapia associada.

Quando há retorno da doença ou os pacientes não respondem ao tratamento inicial pode haver indicação para o transplante de medula óssea.

O diagnóstico é obtido por meio de biópsia da região afetada. A biópsia consiste na retirada de uma pequena parte ou de todo o linfonodo, que posteriormente é enviado para exame patológico.

Complicações

Pampa, cujo nome completo era André Felippe Falbo Ferreira, apresentou complicações pulmonares após a quimioterapia. O ex-jogador estava internado na UTI da Beneficência Portuguesa, em São Paulo.