Morte da avó de Djidja Cardoso será investigada pela Polícia Civil

A morte da avó de Djidja Cardoso, Maria Venina Cardoso, será investigada pela Polícia Civil de Manaus. A matriarca faleceu aos 82 anos, após um Acidente Vascular Cerebral (AVC), que teria ocorrido depois de receber uma dose anabolizante dada, supostamente, pela ex-sinhazinha do Boi Garantido, sua mãe e seu irmão.

As especulações em torno do caso foram levantadas quando alguns áudios vieram à tona. Um parente de Djidja, que não se identificou, levantou a hipótese de Maria Venina ter morrido ao ser drogada:

“A tomografia da vovó foi um impacto muito grande para mim. Ela teve um compêndio de doenças associadas. […] Jamais a queda da minha vó ocasionou isso aí. […] Vocês estavam dando droga para a minha vó, uma mulher de 82 anos, com hipertireoidismo, arritmias, osteoporose, depressão, uma senhora que não suportaria o que aconteceu com ela”, disse a pessoa durante uma conversa revelada pelo colunista Felipeh Campos.

Nessa quarta-feira (5/6), primo de Djidja Cardoso, Paloam Cardoso, prestou esclarecimentos na Polícia Civil sobre o envolvimento da família com a cetamina e a seita religiosa Pai, Mãe e Vida.

“Minha mãe está passando mal há três dias. A gente está sofrendo demais e era uma tragédia anunciada, como vocês estão vendo. A gente sabe (sobre a utilização de drogas pelos parentes), mas não tinha noção do que era, estamos assim como vocês, abismados com todas essas informações. É assustador”, declarou.

O médico levantou a suspeita sobre a morte da avó, que aconteceu em junho do ano passado, quando Djidja, o irmão e a mãe, passaram uma temporada na casa da matriarca, segundo informações da Rede Amazônica:

“Minha mãe está há três dias passando mal. Estamos sofrendo demais. São duas perdas para a nossa família, uma tragédia anunciada. Vou ter que trazer minha mãe e algumas tias para cuidar. Me parece que vai haver uma investigação. A gente sabe, mas não tem noção do que era. Estamos abismados”, contou.

Djidja Cardoso morreu no dia 28 de maio. As suspeitas da Polícia Civil é que a causa da morte tenha acontecido em decorrência do uso excessivo da cetamina, que é um analgésico forte, usado para dopar animais. No Brasil, a substância tem a venda proibida para pessoas físicas.