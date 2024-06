Musa da Supertaça Acreana ganhará prêmio de R$ 7 mil; conheça as finalistas e vote na sua favorita

Nesta sexta-feira (7), o Estádio Antônio Aquino Lopes, o Florestão, será o palco do lançamento oficial da Supertaça Acreana de Futebol 2024.

O campeonato terá a participação de 56 equipes e 1.400 atletas. Além de 168 membros das comissões técnicas, a organização envolve cerca de 30 profissionais.

Entre as atrações do evento, está a escolha da Musa da Supertaça. A vencedora será escolhida por votação popular no instagram da Secretaria de Esportes do Acre. Ao todo, são três finalistas, que foram selecionadas entre 35 candidatas. A premiação da ganhadora será uma bolada de R$ 7 mil.

A Secretaria ainda vai premiar as melhores torcidas com 15 pix de R$ 200 e 15 bolas oficiais de campo. A equipe vencedora da competição vai faturar um prêmio de R$ 50 mil.

