OAB abre processo seletivo com vagas para Rio Branco e Cruzeiro do Sul

Um processo seletivo foi aberto na última quarta-feira (5), pela Ordem dos Advogados do Brasil do Acre (OAB/AC), para preencher vagas do cadastro de reserva de agente administrativo, recepcionista e vigia. As vagas são para Rio Branco e Cruzeiro do Sul, sendo a única delas para contratação imediata a agente administrativo na cidade do interior.

Uma análise curricular e uma entrevista pessoal serão feitas para realizar a classificação dos concorrentes, com salários de até R$1.599,5. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 12 de junho, até o dia 17.

O processo terá validade de seis meses, podendo renovar por mais seis meses. Além disso, a instituição afirma que não irá se responsabilizar por danos eventuais ou prejuízos relacionados à disputa.

“Nosso compromisso é com a transparência e a publicidade de todas as nossas ações. Este processo seletivo é mais uma demonstração do esforço contínuo da nossa gestão em promover uma administração clara e acessível a todos”, disse o presidente da OAB/AC, Rodrigo Aiache, ao ac24horas.

Veja o edital completo: