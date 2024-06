Polícia procura por motorista que atirou contra casal em rodovia

São Paulo — A Polícia Civil de São Paulo pediu a prisão temporária do homem que atirou pelo menos cinco vezes contra os ocupantes de um carro no Km 110 da Rodovia Castello Branco, em Boituva (SP), interior do estado. Em vídeo feito pelas vítimas, mesmo após efetuar os disparos, ele continua fazendo ameaças.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o homem foi identificado pela equipe de investigação da Delegacia de Boituva e é procurado por tentativa de homicídio.

O veículo que foi alvo dos disparos era blindado. Ninguém se feriu.

Assista:

Durante o ataque, uma das ocupantes do veículo falava por telefone com a Polícia Militar. A atendente orientou que ela permanecesse no carro e que não abrisse os vidros, como queria o atirador.

Na gravação, após efetuar os disparos, o homem diz: “O que você quer, filho da p*? Tá feliz, seu filho da p*?”, enquanto dá coronhadas no vidro.

A mulher disse à PM que seu carro havia sido fechado pela pickup do atirador, uma Toyota Hilux, e que ele desceu do veículo com a arma em punho e começou a ameaçá-la. Na sequência, efetuou os disparos.

As vítimas dirigiram até um posto Shell no Km 170 da rodovia e aguardaram no local até a chegada da polícia. O atendimento da ocorrência foi realizado pela Polícia Militar Rodoviária.