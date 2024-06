Porto Velho é tetracampeão do Campeonato Rondoniense 2024; relembre trajetória

O Gazin Porto Velho é tetracampeão do Campeonato Rondoniense. A Locomotiva conseguiu o segundo título de maneira consecutiva. O time faturou a taça em 2020, 2021, 2023 e agora em 2024. Esse é o primeiro título do clube após a aquisição do naming rights para a empresa de departamentos.

Mas a trajetória da Locomotiva não foi perfeita. A equipe começou a campanha desta temporada perdendo justamente para o vice-campeão Barcelona-RO na primeira rodada e empatando na segunda rodada com o Genus na primeira fase. O clube disputava três competições: Copa do Brasil, Copa Verde e Campeonato Rondoniense.

Mas, a partir da terceira rodada, a equipe entrou nos trilhos e daí em diante foram 7 vitórias consecutivas, tendo a sequência interrompida pelo Vilhena na 10ª rodada da primeira fase do estadual. Mesmo assim, terminou a primeira fase como líder, com 22 pontos.

Na semifinal, enfrentou o Vilhena, vencendo o primeiro jogo com uma goleada histórica, sendo a maior goleada do Campeonato Rondoniense 2024. No segundo jogo, a equipe perdeu por 2 a 1, mas se classificou para a final.

O Gazin Porto Velho venceu o primeiro jogo em Vilhena pelo placar de 1 a 0 e, com o empate desta quarta-feira, se consagrou campeã pela quarta vez.

A equipe chegou a 28 pontos, ao contar fase de grupos e eliminatórias, superando a campanha do ano passado, quando foi campeã com 16 pontos.