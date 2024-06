Sem Kate, William surge “cabisbaixo” no casamento do ano, diz site

Embora o nome de Kate Middleton não tivesse sido retirado da lista de convidados do casamento de Hugh Grosvenor e Olivia Henson, conforme revelou o portal britânico Express, a princesa de Gales não compareceu à cerimônia religiosa, realizada na Catedral de Chester nesta sexta-feira (7/6). O marido dela, o príncipe William, prestigiou o enlace.

Próximo na linha de sucessão do trono britânico, William assumiu o papel de mestre de cerimônias do casamento do compadre.

Detentor do título de duque de Westminster, Hugh é padrinho do primogênito dos príncipes de Gales, George, de 10 anos. Outro afilhado dele é Archie, filho de Harry e Meghan Markle.

De acordo com o site português Flash!, “era de se esperar que Kate Middleton faltasse ao casamento do ano”. Ela está em tratamento contra um câncer. Em um artigo, o portal pontuou a respeito do semblante do príncipe de Gales no enlace: “William, que teve como função ser um dos ‘anfitriões’ da cerimônia, surgiu muito elegante, de fraque, embora estivesse cabisbaixo.”

Mais uma ausência

Conforme havia noticiado a mídia britânica, o príncipe George iria assumir o papel de receber e indicar o local do assento dos convidados do casamento do padrinho Hugh Grosvenor. Entretanto, a criança de 10 anos não marcou presença na cerimônia por um simples motivo, segundo o portal The Mirror.

O site britânico publicou que George faltou à ocasião devido ao estudo na Lambrook School. “Como a cerimônia de casamento se realiza em um dia de semana, hoje é dia de aula para o príncipe”, sustentou o The Mirror. O garoto era esperado no enlace por já ter atuado como pajem em outros matrimônios, como o do tio paterno, Harry, em 2018.