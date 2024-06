Significado dos emojis: 12 ícones que só a geração Z consegue entender

A combinação de dois emojis de olho com uma boca foi adotada pela geração Z para indicar surpresa. Em vez do tradicional emoji de rosto chocado (😨), muito utilizado pelos millenials, os mais jovens criaram a combinação do rosto chocado se diferenciar nas redes sociais. O uso dos símbolos indica surpresa ou algo muito chocante, geralmente de forma irônica.

Combinação dos emojis de boca e olhos indicam surpresa ou algo chocante — Foto: Reprodução/Emojiterra

11. Pessoa em pé (🧍)

O emoji de uma pessoa em pé funciona, entre os jovens, como uma resposta às reações exageradas. Esse é um dos emojis com significados mais diferentes em comparação aos usuários millennials, que utilizavam o emoji em seu sentido literal. Ele agora comunica uma reação neutra ou a falta dela diante de mensagens absurdas.

12. Rosto com Chapéu de Caubói (🤠)