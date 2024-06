Tribunal de Justiça do Acre anuncia uso de inteligência artificial para agilar processos; entenda

A Presidência do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por meio da Diretoria de Tecnologia da Informação (Ditec), anunciou um sistema de inteligência artificial para, segundo eles, “melhorar o peticionamento eletrônico”. A novidade, desta quarta-feira (05), tem o objetivo de classificar vídeos e imagens de processos, além de encaminhar para as unidades competentes.

Como funciona

Ao inserir a petição no sistema, a ferramenta de IA analisará seu conteúdo e classificará o processo. Se o advogado discordar da classificação, poderá alterá-la. Em seguida, a tecnologia fará a distribuição do processo automaticamente.

Conforme informou a equipe da Ditec, cinco classes dentro do SAJ estão 99,9% de acerto e quanto mais a ferramenta é utilizada, mais avançará e aperfeiçoará as deficiências.

A opção de inserir vídeos na petição inicial elimina três etapas: pedir a juntada dos arquivos, aguardar a autorização da unidade e só então inserir os vídeos. Agora, os vídeos podem ser enviados junto com o pedido, simplificando o processo.