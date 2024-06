Vídeo: após deboche, frequentadores de academia caem na porrada

Dois jovens frequentadores de uma academia no Centro de Belo Horizonte entraram em confronto, após um deles debochar do outro durante um exercício de musculação nessa segunda-feira (25). Vídeos publicados nas redes sociais mostram funcionários e outros alunos tentando separar a briga.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o rapaz de azul é segurado por uma mulher e tenta desferir socos em outro homem.

De acordo com as autoridades, um dos envolvidos na confusão relatou que era cliente da academia há algum tempo e já havia tido desentendimentos anteriores com o mesmo rapaz. Eles não se falavam.

Segundo o aluno, ele estava fazendo exercícios de musculação quando o outro homem estava “olhando e debochando”. As informações são do g1.

O rapaz que estaria debochando começou a briga, desferindo socos. Ele fugiu do local, enquanto o outro acabou com o rosto machucado, mas recusou-se a ir ao hospital.

Veja vídeo: