VÍDEO: Gleici Damasceno volta ao Acre para gravar novo filme; delegado local terá papel na trama

Gleici Damasceno, vencedora do Big Brother Brasil 18 e atualmente atriz, foi vista no município de Feijó, no Acre, onde está envolvida em um novo projeto cinematográfico. A ex-BBB está realizando pesquisas e se preparando para as gravações de um filme ainda não revelado, deixando seus fãs e seguidores curiosos e ansiosos por mais informações.

Hospedada em um hotel local, Gleici compartilhou momentos de sua rotina nas redes sociais, incluindo uma visita à delegacia do município, sugerindo que o filme abordará temas relacionados a investigações policiais. A presença da atriz na delegacia gerou especulações sobre o enredo do filme, que permanece em segredo.

Gleici está na cidade realizando um laboratório e pesquisa para seu próximo trabalho, imergindo na realidade local para construir seu personagem de maneira mais autêntica. Ela mencionou que as conversas nesta segunda-feira (3), com o delegado da cidade, Railson Ferreira foram fundamentais para o desenvolvimento da personagem que ele irá interpretar no filme.

“Fomos na delegacia conversa com o delegado da cidade que ele vai ser um dos personagens do filme que a gente tá gravando. Vou postar umas imagens do nosso encontro. Foi muito interessante, ele falou muito sobre vários temas que vão passar, pelo filme. Então foi muito importante para construção da minha personagem. Esses dias, são dias de preparação, a gente tá fazendo muita pesquisa e a gente começa a gravar de fato dia 7”, comentou Gleici em uma de suas postagens.

Durante sua estadia, Gleici tem sido calorosamente recebida pelos moradores de Feijó. Conhecida por sua simpatia e carisma, ela não hesitou em interagir com os fãs, tirar fotos e compartilhar seu entusiasmo pelo novo trabalho em suas redes.

As gravações do filme estão programadas para começar no dia 7 de junho, e a expectativa é alta. O filme, que contará com a participação do delegado de Feijó, Railson Ferreira, como um dos personagens, promete trazer uma perspectiva autêntica e envolvente sobre as realidades policiais da região.

Desde sua vitória no BBB18, Gleici tem se dedicado à carreira artística, participando de diversos projetos na televisão e no cinema. Os fãs agora aguardam ansiosamente por mais novidades sobre o filme misterioso.

Confira abaixo o vídeo que Gleici compartilhou, mostrando um pouco de sua rotina e a visita à delegacia de Feijó: