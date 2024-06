Vídeo mostra resgate de trabalhador após descarga elétrica de alta tensão; assista

Novas imagens chocantes emergiram do resgate dramático de Francisco Antônio Cavalcante de Araújo, 27 anos, que foi vítima de uma descarga elétrica de alta tensão enquanto realizava a medição da fachada de um comércio no bairro Apolônio Sales, em Rio Branco. O incidente ocorreu na manhã do último sábado (22), deixando Francisco gravemente ferido e paralisado.

De acordo com relatos, Francisco, funcionário de uma gráfica local, subiu no telhado do estabelecimento para efetuar as medições quando inadvertidamente entrou em contato com a fiação de alta tensão. A descarga elétrica foi tão intensa que causou queimaduras de 1° e 2° graus, além de deixar o trabalhador desacordado sobre o telhado de alumínio.

Saiba mais: Trabalhador recebe descarga elétrica de alta tensão ao medir fachada de comércio na capital

Populares testemunharam o acidente e imediatamente chamaram o Corpo de Bombeiros Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Equipes de resgate enfrentaram o desafio de retirar Francisco do telhado usando uma escada e uma prancha rígida, antes de levá-lo para a ambulância do SAMU, onde recebeu os primeiros socorros e foi estabilizado.

Vídeos recém-divulgados mostram o momento em que Francisco é resgatado, inconsciente e gravemente ferido, evidenciando a gravidade do incidente e a resposta rápida das equipes de emergência. Francisco foi posteriormente encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanece em estado estável, mas sob cuidados intensivos.

Funcionários da Energisa também estiveram no local para investigar as causas do choque elétrico e garantir a segurança da área afetada. Autoridades locais emitiram alertas sobre os perigos de manusear fiações elétricas sem os devidos cuidados e equipamentos de proteção, destacando a importância da prevenção em ambientes de trabalho.

Assista os vídeos: