Trabalhador recebe descarga elétrica de alta tensão ao medir fechada de comércio na capital

O trabalhador Francisco Antônio Cavalcante de Araújo, 27 anos, foi vítima de uma descarga elétrica de alta tensão, na manhã deste sábado (22), na Estrada Jarbas Passarinho, no bairro Apolônio Sales, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Francisco trabalha em uma gráfica e estava no local para fazer a medição da fachada de uma casa de carne, quando resolveu subir no telhado do estabelecimento comercial e sem querer, acabou tocando com a mão direita na fiação de alta tensão que vem do poste.

O homem acabou tomando um choque elétrico e desmaiou na hora, caindo sobre o telhado de alumínio. De acordo com socorristas, a descarga elétrica entrou pela mão direita do trabalhador e saiu no pé direito, provocando queimaduras graves de 1° e 2° graus.

Ao ouvir a queda sobre o telhado, populares correram para tentar ajudar a vítima e acionaram o Corpo de Bombeiros Militar e também o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou primeiro uma ambulância de suporte básica e depois enviou a ambulância de suporte avançada para dar os primeiros atendimentos e estabilizar o quadro clínico de Francisco.

Os militares do Corpo de Bombeiros conseguiram com ajuda de uma escada descer a vítima do telhado em um prancha rígida e levaram o homem para dentro da ambulância 01 do Samu. Depois de estabilizado, o homem foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Funcionários da Energisa também estiveram no local para fazer o levantamento das causas do choque elétrico, como também isolar a área onde o homem recebeu a descarga elétrica, pois poderia ter alguma falha na rede de energia elétrica.