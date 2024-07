A cada dez vítimas de estupro, quatro são crianças ou adolescentes negras

A pesquisa, realizada pelos pesquisadores Alisson Santos, Daniel Duque, Fillipi Nascimento e Michael França, ainda expôs que 6 a cada 10 registros de estupro no país envolvem meninas com menos de 18 anos. Além disso, a proporção de mulheres pretas e pardas de todas as faixas etárias vítimas de crimes sexuais tem aumentado nos últimos anos.

A maior parte das vítimas de estupro tem entre 11 e 17 anos (39,2% dos casos). Quando se tratam de crianças e adolescentes, cerca de 50% dos agressores pertencem ao círculo de convívio familiar da vítima.

No primeiro ano analisado pelos pesquisadores, 2010, 3 a cada 10 vítimas de estupro eram crianças e adolescentes negras. Em 2022, o número passou para 4 em cada 10. As meninas brancas, por sua vez, são 20% das vítimas: 2 em cada 10.

Entre pessoas maiores de idade, as mulheres negras são a maior parte das vítimas em todas as faixas etárias, em uma proporção de 2 para 1 com relação às mulheres brancas.

Houve também um aumento de denúncias de casos por vítimas negras de 2010 a 2022, número esse maior do que em outros grupos sociais. O total de registros de estupro no país passou de 7.617 para 39.661 nos anos mencionados. As mulheres negras eram 48,4% das vítimas em 2010 e passaram a ser 60% em 2022. As brancas passaram de 38,1% para 33,3%.

Quando tratadas apenas as crianças e adolescentes, a diferença racial é um pouco maior. Nesta faixa etária, as vítimas negras em 50,6% do total em 2010, e as brancas, 34,6%. Em 2022, pretas e pardas passaram a ser 61,9% e as brancas, 30,8%.

Para Alisson Santos, a vulnerabilidade socioeconômica é um dos fatores que deixa as mulheres negras mais expostas a esse tipo de crime, sobretudo quando cometidos dentro do ambiente doméstico. “Elas têm menos acesso ao mercado de trabalho e recebem salários menores, o que faz com que tenham uma maior dependência em relação a parceiros”, disse à Folha de S. Paulo.

Nascimento, que também integrou a pesquisa, ressalta o duplo risco sofrido pelas vítimas. “São várias camadas de vulnerabilidades, alimentadas pelo racismo e pelo machismo”, expôs.