A menos de um mês da Expoacre Juruá, Cruzeiro do Sul registra superlotação de hotéis

A maior feira agropecuária do Vale do Juruá, que acontece em Cruzeiro do Sul de 31 de julho a 04 de agosto, já é a responsável pela superlotação de hotéis, faltando menos de um mês para a abertura do evento.

Hotéis conhecidos do município estão com todos os quartos reservados para o mês de julho. A informação foi revelada pelo site Juruá em Tempo.

De acordo com o presidente da Associação Comercial do Sul, Luiz Cunha, em entrevista ao site, a alta demanda de reservas mostra a importância da ExpoJuruá para a região.

“Isso nos deixa contentes, pois mostra que a nossa Expoacre movimenta a região, traz turistas, trabalhadores que vêm prestar serviços e expor produtos. Porém, também destaca o desafio de ampliar as acomodações hoteleiras na cidade para que possamos acolher a todos”, disse.

Além da ExpoJuruá, o novenário de Nossa Senhora da Glória, padroeira do município, que acontece nos dias 05 a 15 de agosto, também deve movimentar a rede hoteleira de Cruzeiro do Sul.