Apesar da brutalidade de crimes, mortes violentas têm redução de 15% no Acre, diz Sejusp

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), divulgou dados, nesta terça-feira (2), apontando redução da taxa de mortes violentas intencionais (MVIs). Houve redução neste tipo de crime em dez municípios.

A redução foi de 15% no primeiro semestre de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023. Os dois casos de mortes por execução registrados na Capital, em áreas de mato do Segundo Distrito da cidade de Rio Branco, ainda não entraram nas estatísticas divulgadas.

Os números divulgados mostram que, em relação a homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, latrocínio, feminicídio e morte por intervenção policial, as chamadas mortes mortes violentas intencionais, caíram 15% no primeiro semestre de 2024. O índice foi comemorado pelo secretário de Segurança Pública, coronel José Américo Gaia.

Os dados são relativos ao período de 1º de janeiro a 1º de julho e fazem parte dass metas estabelecidas pelos planos Estadual e Estratégico de Segurança Pública do biênio 2023-2024. O secretário destaca a importância das estratégias de segurança pautadas por dados como os apresentados nesse levantamento, para reduzir os indicadores da criminalidade de forma geral, mas principalmente das mortes em todo o Acre.

“Nossas atuações de planejamento estratégico são baseadas em evidências como esse levantamento sobre as MVIs; isso é fundamental para a Segurança Pública estadual. Contamos com policiamento nas cidades, zona rural e nas fronteiras, o que constitui grande auxílio para a redução na letalidade violenta e para o aumento da produtividade policial”, explica o secretário.

A maior redução foi das ocorrências de latrocínio, que caíram 66,67%. O número de mortes causadas por intervenção policial foi 40% inferior ao de 2023. Os indicadores novos da Sejusp mostram que os homicídios também caíram 14%. A tendência de redução do número de vítimas se estende aos demais crimes contra a vida; a taxa de execuções foi 7,14% menor do que a do ano passado. As taxas de feminicídio também não apresentaram aumento.

A frequência absoluta e relativa de MVIs por município demonstram que Manuel Urbano, Xapuri, Capixaba e Epitaciolândia tiveram redução de 100%, seguidos de Cruzeiro do Sul com 71,43%, Marechal Thaumaturgo e Assis Brasil, que reduziram 66,67% cada. Logo em seguida, vem Sena Madureira, com 57,14%; Rodrigues Alves com 50% e Rio Branco, que apresentou queda de 7,69% .