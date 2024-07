Após elevação de 7 centímetros, nível do rio Iaco volta a registrar vazante em município do Acre

Conforme dados da Defesa Civil Municipal, o nível das águas do rio Iaco, em Sena Madureira, apresentou uma elevação de 7 centímetros no último final de semana em decorrência da chuva que atingiu a região. No sábado, a régua estava medindo somente 81 centímetros. Já no domingo, amanheceu em 88 centímetros.

Mas, nesta semana, o manancial voltou a vazar, especialmente de ontem para hoje. A diminuição no volume das águas foi de 1 centímetro, sendo que atualmente o nível está em 87 centímetros, bem abaixo da cota de alerta que é de 14 metros e da cota de transbordamento (15,20 metros).

“Desde o mês de junho, estamos vivendo um momento muito crítico decorrente da seca.

O cenário atual é bem diferente do que o verificado no mesmo período do ano passado”, constatou Carlos Davila, representante da Defesa Civil Municipal.

Segundo ele, Sena Madureira vive a pior seca dos últimos 19 anos. Situação bem parecida foi verificada no ano de 2005.

Por enquanto, ainda não há desabastecimento de água potável na cidade, mas a equipe da Saneacre está preocupada, principalmente em relação aos meses seguintes.