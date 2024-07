Um homem foi preso por ameaçar a ex-companheira e destruir os móveis de casa dela após ser denunciado por violência doméstica. O crime aconteceu na madrugada do último dia 25/7, no distrito de Campos Lindos, também conhecido como Marajó, em Cristalina, região do Entorno do DF.

A equipe operacional da PM de Marajó recebeu a denúncia sobre a briga de um casal e, ao chegar ao local, a vítima relatou ter sofrido diversas ameaças à sua integridade física. O suspeito havia fugido da residência pouco tempo antes da chegada das viaturas. Após não localizar o autor na região, a equipe orientou a mulher a fazer o registro de ocorrência na Central de Flagrantes e solicitar uma medida protetiva de urgência. O suspeito, ao tomar conhecimento de que sua esposa iria à Central, foi até a residência, arrombou a porta e destruiu todos os móveis e objetos da casa. Diante dos acontecimentos, a equipe foi novamente acionada, e chegando ao local, o autor fugiu novamente. Após o cerco policial, a equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) localizou o suspeito e deu voz de prisão.