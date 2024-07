Bonita e saudável? Veja a rotina de beleza da ginasta Rebeca Andrade

Rebeca Andrade é um dos nomes mais mencionados durante os Jogos Olímpicos de Paris. Com altas chances de conquistar medalhas também nesta edição, a ginasta de 25 anos já acumula mais de 30 vitórias em diferentes competições. No entanto, o esporte não é a única área em que Rebeca se destaca, na verdade a atleta é também uma referência de beleza!

Seja com belas maquiagens para competir ou em stories no Instagram, Rebeca Andrade mostra a importância do auto cuidado e inspira milhares de pessoas. E você pode seguir os conselhos da medalhista, confira agora!

Rotina de beleza de Rebeca Andrade

A ginasta contou à Revista Capricho que no dia a dia mantém cuidados básicos com a pele. Rebeca usa hidratante e protetor solar, e só quando surgem espinhas é que aplica outro creme. Essa combinação com poucos produtos já é o suficiente para garantir uma pele bonita e saudável.

A campeã de salto e individual geral da ginástica em 2021 ressaltou a importância dos cuidados com cabelo, especialmente porque ela treina e compete com o cabelo bem preso, e disse que hidrata as madeixas semanalmente:

“Gosto da sensação de estar com ele cheiroso e macio. A gente prende bastante o cabelo para treinar, todos os dias em um treino de 7, 8 horas. É muito tempo com ele preso e, às vezes, fica muito embaraçado ou as pontas ficam desidratadas. Por isso, hidrato toda semana.”

Já antes das competições, Rebeca possui um ritual ainda mais especial de auto cuidado! A ginasta explica que a rotina aumenta sua auto estima e a ajuda a relaxar. A maquiagem depende do collant, mas a presença de base, sombra e batom é indispensável, e às vezes o delineador dá um charme a mais ao visual.

“Gosto de ter muito tempo, porque, se alguma coisa der errado, consigo me ajeitar. Então, começo umas duas horas antes e sempre faço a mesma coisa. Tomo meu banho, prendo o cabelo, faço a maquiagem e oro. Tudo escutando música, tudo bem tranquila para ir relaxando e fazendo com calma.”

Por fim, Rebeca reconhece a influência que possui na vida das pessoas que acompanham sua carreira e enxerga a ginástica como um pilar na construção da auto estima feminina. Por isso, ela aconselha que as pessoas que estão no processo de auto cuidado tenham bastante calma e vão se conhecendo aos poucos.

“Como eu sempre falo para tudo na minha vida, é um processo. A gente tem que aprender a curtir cada fase das nossas vidas, e o nosso corpo por completo vai mudando com os anos, assim como a nossa mente. Quando a gente é mais jovem, como não entendemos muitas coisas, você só quer parecer aquilo que você está vendo que as outras pessoas são, e você olha para você e você se acha horrível. Só que não é. Esse é um pensamento seu, e é isso que você tem que trabalhar. Porque as outras pessoas que estão te vendo de fora te acham incrível e maravilhosa. Então, é você aprender a se olhar com os seus olhos, só que com mais carinho para você mesma.”

Assim, para estar em sua versão mais bonita e saudável, o mais importante é você descobrir os produtos, rituais e estilos que te deixam confortáveis e confiantes. É importante lembrar que cada indivíduo possui necessidades únicas, então a rotina de Rebeca pode não funcionar para você. Ainda assim, acompanhar a ginasta pode te inspirar e auxiliar na sua jornada de auto cuidado e auto conhecimento!