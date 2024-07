Bradesco anuncia fechamento de terceira agência em Rondônia; entenda

O Bradesco anunciou, nesta semana, o fechamento da agência localizada na Avenida Rio Negro, na região central, em Colorado do Oeste (RO). As atividades serão encerradas no dia 20 de julho.

Segundo o comunicado, os clientes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que recebem seus benefícios na unidade serão atendidos em um novo endereço, além de terem alteração da agência e o número da conta. Após o encerramento das atividades, os beneficiários terão que deslocar-se para a unidade de Cerejeiras.

Em Rondônia, outras duas agências foram fechadas recentemente, uma em Ji-Paraná, incorporada à outra no mesmo município e outra em Candeias do Jamari, incorporada em uma unidade na Capital, Porto Velho.

Uma das justificativas para o fechamento das unidades, que estão ocorrendo em todo o país, seria a migração do setor bancário para os atendimentos digitais.

O que diz o Sindicato dos Bancários?

Conforme o sindicato dos bancários, o fechamento de agências afeta negativamente parte da população que depende do atendimento presencial, especialmente idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade social, que muitas vezes não têm condições ou conhecimento para buscar atendimento pelos canais virtuais.

Pelo país, mais agências devem encerrar suas atividades e serem incorporadas por outras, até o final deste ano de 2024, inclusive, no estado de Rondônia.