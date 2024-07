Cintia Abravanel sobre o pai: “Um Silvio Santos que não existe mais”

Cintia Abravanel refletiu sobre o estado atual do pai, Silvio Santos, que está longe da televisão desde 2022. A filha mais velha do apresentador abriu o jogo sobre a expectativa do público pela volta de um apresentador que, segundo ela, “não existe mais”.

“O meu pai está ótimo. Às vezes, ele fala que vai voltar a trabalhar, outras, não. Diz que está com preguiça e ele pode ter preguiça… Mas o que mais me preocupa é a expectativa do público e a saudades das pessoas de um Silvio Santos que não existe mais”, declarou ao F5, da Folha de S. Paulo.

Ela completou: “Ele é um senhor de 94 anos e não tem mais aquele pique e aquela disposição. Acho que ele merece descansar… Ele passou o bastão para a Patrícia, deu o programa para ela fazer do jeito dela, com a cara dela. O mesmo fez com todas as meninas e é isso. Mas, se um dia ele quiser voltar, ele volta”, disparou.