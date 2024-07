Corpo encontrado boiando às margens do Rio Acre é de jovem de 26 anos, diz polícia após exame

O corpo de um homem que foi encontrado na manhã desta quinta-feira (11) boiando às margens do Rio Acre, na rua 1º de Maio, no bairro Seis de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco, foi identificado pela Polícia Civil, como sendo de Elison Furtado de Souza, de 26 anos. A identificação só foi possível pelo exame da papiloscopia no Instituto Médico Legal (IML).

Segundo informações da polícia, populares estavam caminhando pelas margens do Rio Acre, quando avistaram o corpo de um homem boiando nas águas. A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, onde os militares confirmaram a veracidade da informação e solicitaram a presença da perícia criminal, dos militares do Corpo de Bombeiros e dos agentes do Instituto Médico Legal (IML).

A área foi isolada pelos PMs e foi realizada a perícia, que constatou que o corpo já estava há muito tempo na região. O cadáver foi encaminhado para o IML, para ser realizado os exames cadavéricos.

Ainda segundo informações da polícia, moradores relataram que o homem encontrado morto seria um alcoolista e usuário de entorpecentes que sempre circulava pela região.

O caso continua sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP), que busca identificar e prender o possível autor desse crime.