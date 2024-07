Dentista é morto a tiros dentro de consultório em Vilhena

Um dentista por nome de Dr. Clei Bagattini, de 50 anos, foi morto a tiros na manhã de sexta-feira (12), no próprio consultório onde atendia em Vilhena (RO), região sul do estado. O suspeito teria marcado a consulta dias antes. A vítima morreu no local.

Segundo o Portal p1, o suspeito teria chegado na clínica por volta de 7h20, dizendo que tinha marcado uma consulta com o dentista para 7h30. Uma pessoa teria ido até o consultório e informado ao odontólogo que já teria chegado um paciente. O próprio dentista chamou o homem, que entrou na sala. No consultório o suspeito disparou vários tiros contra a vítima, que morreu no local.

Após o crime, o suspeito saiu com a arma de fogo em punho e fugiu. Ainda conforme uma testemunha, o suspeito teria dito “aqui não”.

Segundo uma outra testemunha, o suspeito teria ido a clínica na segunda-feira anterior antes do meio-dia e marcado uma consulta para o período da tarde, mas não teria comparecido. Na quinta-feira (11), retornou e agendou novamente uma consulta com a vítima, deixando claro que queria ser atendido pelo Dr. Clei Bagattini.

Fonte: Portal P1