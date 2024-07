Dois jogos abrem as oitavas de final da Copa do Brasil; Confira

Botafogo x Bahia e São Paulo x Goiás abrem nesta terça-feira (30/7) os confrontos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 2024. Os dois jogos acontecem, respectivamente, nos estádios Nilton Santos (Rio de Janeiro) e Morumbis (São Paulo).

Os times carioca e baiano se enfrentam a partir das 21h30 (com transmissão da SporTV e Premiere) vindos de tropeços pela Série A. O alvinegro perdeu para o Cruzeiro por 3 x 0 e teve uma invencibilidade de oito jogos interrrompida. Acabou caindo também para a vice-liderança da competição.

Já o tric0lor baiano está há quatro partidas sem vencer. Porém, terá o retorno de seus principais jogadores e ainda o recém-comprado Lucho Rodríguez.

No outro confronto do dia, às 20h, São Paulo e Goiás também não vêm de bons resultados. No caso do tricolor paulista, o time perdeu para o Fortaleza na última rodada. No entanto, contará com o retorno do craque Lucas.

O esmeraldino segue em nono lugar na Série B. Para tentar pelo menos um empate no Morumbis, a equipe terá o reforço do zagueiro David Braz e o volante Marcão.

Confira os jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil

Hoje (30/7)

20h

São Paulo x Goiás

21h30

Botafogo x Bahia

Nesta quarta (31/7)

19h

Athletico-PR x Bragantino

CRB x Atlético-MG

20h

Flamengo x Palmeiras

21h30

Atlético-GO x Vasco

Corinthians x Grêmio

Nesta quinta (1º/8)

19h

Juventude x Fluminense