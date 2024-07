Educação realiza fase municipal de xadrez dos jogos estudantis

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio da Coordenação de Desporto Escolar, realiza neste sábado, 20, a fase municipal de xadrez dos jogos estudantis. Os jogos acontecem no Colégio Militar Tiradentes, localizado na região do bairro Calafate.

A fase municipal conta com um total de 36 atletas, sendo 34 do naipe masculino e dois do naipe feminino. São atletas das escolas Sigma, Primeiro Passo, Sesi, ABC e também do próprio Colégio Tiradentes. Na próxima semana, de acordo com a coordenadora de desporto escolar, Kelly Figueiredo, acontecerá a fase estadual.

Os atletas são da categoria sub-14 e a coordenadora explica que a fase estadual do xadrez, além de atletas de Rio Branco, contará ainda com a participação de atletas de Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro e Brasileia.

De Cruzeiro do Sul participarão atletas das escolas São José e também do Colégio Militar D. Pedro II. Já do município de Plácido de Castro, participarão atletas da escola Franklin Roosevelt e de Brasileia participarão da fase estadual, em Rio Branco, atletas da escola Fontenele de Castro.

“Os jogos estudantis tem sido uma excelente oportunidade para revelar atletas nas mais diversas modalidades e com o xadrez não tem sido diferente. Aqui temos atletas que participam de diversas competições, tanto em nível municipal quanto em nível estadual também”, afirmou a coordenadora.