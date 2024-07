Em carta aberta, Hana Khalil diz que deixou o veganismo e se explica

A ex-BBB Hana Khalil usou as redes sociais nesta sexta-feira (5/7) para publicar uma carta aberta e anunciar que não é mais vegana. No texto, a influenciadora digital explicou por que precisou abrir mão do estilo de vida depois de nove anos.

“Por muito tempo dividi um recorte da minha realidade publicamente que envolvia o movimento vegano, e venho aqui hoje compartilhar uma das esferas da minha vida que foram transformadas: depois de 9 anos não consegui mais lidar e administrar a minha intolerância intestinal às leguminosas e a minha deficiência de B12 e ferro”, começou ela

Hana continuou: “Para quem não sabe, as leguminosas são a fonte principal de proteína da alimentação vegetariana estrita. Eu genuinamente amo vegetais. Gosto de um prato enorme de arroz com feijão, lentilhas. Meu paladar era feliz, mas meu organismo não respondia positivamente. Teria sido fascinante se em todas as refeições que eu fizesse, em torno de 15 minutos, minha barriga não estufasse, doesse e desencadeasse o que tive vergonha de dividir durante todos esses anos: gases descontrolados e diarreia sem motivo algum”.

A ex-BBB seguiu relatando: “Entendia que talvez os gases viessem de uma falta de rotina alimentar. Comecei a seguir planos alimentares com bons nutricionistas. Ainda que eu seguisse fielmente, não tomasse nenhuma bebida gaseificada, nada que pudesse alterar minha digestão, eu não conseguia bater nem metade da minha porção recomendada de leguminosas por refeição sem desconforto. Proteínas em pó vegetais: todas me davam os mesmos efeitos. Proteína texturizada de soja: também. Lentilha, todos os feijões, ervilha, grão de bico (esses dois últimos eram ainda piores). Demolho? sim. Trocando água de 4 em 4 horas pelo menos”.

E completou: “Eu sempre cozinhei todas as minhas refeições. Porque amo, mas, principalmente, por causa desse ponto, precisava ter certeza que o demolho tinha sido feito corretamente. Adivinha? Mesma coisa que comer na rua. Os mesmos efeitos”, explicou.

Hana Khalil ainda fez questão de deixar claro que não quer estimular ninguém a deixar o veganismo.

“Não quero estimular ninguém a deixar o veganismo. Mas, para mim, viver em desconforto não estava sendo saudável. Essa carta é um relato pessoal e individual da minha experiência, que nada resume as demais. Só compartilhando para ser honesta e transparente com vocês sobre aspectos da minha vida que acho justo dividir. O veganismo é um movimento que deixo com muito respeito e por isso vim comunicar para todos que acompanham meu trabalho e minha vida há tantos anos”, concluiu.