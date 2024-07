Em nota, Cageacre diz que local que pegou não é de responsabilidade do Governo; entenda

O Governo do Acre se pronunciou acerca de um incêndio ocorrido no município de Brasiléia, na segunda-feira (1º), que estaria sob sua jurisdição.

A Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre), que foi apontada como responsável pelo local, se pronunciou através de nota.

VEJA MAIS: Incêndio devastador atinge prédio abandonado da Cageacre e assusta moradores em Brasiléia

Ao ac24horas, a nota explica que desde o início dos anos 2000 o local não pertencia mais ao órgão, e que estaria adjudicado ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), para quitar uma dívida previdenciária.

Com isso, o governo do estado e a Cageacre afirmam não terem mais responsabilidades com o espaço, e que a responsabilidade sobre o local seria do INSS.

VEJA A NOTA NA ÍNTEGRA:

O governo do Acre, por meio da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre – Cageacre, informa que a despeito do incêndio em um prédio ocorrido na manhã desta segunda-feira, 1º, em Brasiléia, desde o início dos anos 2000 tal prédio não pertence à companhia.

Esclarece ainda que o prédio foi, por decisão judicial, adjudicado para o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) para quitação de dívida previdenciária e a quem cabe, desde então, responsabilidade sobre o local. O Estado do Acre e a Cageacre não têm, portanto, qualquer responsabilidade ou interferência sobre seu uso e manutenção.

Pádua Vasconcelos

Presidente da Cageacre