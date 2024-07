Entenda o motivo de filha de Tom Cruise querer distância do pai

Apesar do nome Noelle não estar registrado na certidão de nascimento de Suri, ela o escolheu por ser o nome do meio de Katie Holmes, que criou a filha sozinha após se separar de Tom Cruise, em 2012.

O que chamou ainda mais atenção é que, no mesmo dia da formatura da filha, o ator queridinho do público foi prestigiar o show da The Eras Tour, de Taylor Swift, em Londres, cidade que sedia as gravações do novo filme da saga Missão: Impossível.

Por que Suri não convive com Tom Cruise?

Tom Cruise e Katie Holmes se casaram em 2006, mesmo ano do nascimento de Suri, e ficaram juntos até 2012.

De acordo com o Daily Mail, após o divórcio, o ator arcou com a obrigação de pagar uma pensão de U$ 400 mil (aproximadamente R$ 2,1 milhões na cotação atual) por ano e recebeu o direito de visitar a filha 10 dias por mês, mas cumpriu apenas com a obrigação financeira.

Um dos motivos tanto do divórcio quanto da distância de Tom Cruise e da filha é a religião do ator, que segue a cientologia. De acordo com as informações que a ex-seguidora da religião, Samantha Domingo, deu à US Weekly em 2019, o astro “não tinha permissão” para conviver com Suri por ela não ser cientologista.

Além disso, Samantha afirmou que eles não verão Suri como filha de Tom na reencarnação, mas como “um ser espiritual no corpo de sua filha”. Apesar das falas de Samanta, um porta-voz da Igreja da Cientologia disse à US Weekly que as alegações eram “ficção”.

A ausência de Tom na vida da filha mais nova se torna ainda mais suspeita por conta da boa relação do ator com os filhos mais velhos Bella, de 31 anos, e Connor, de 29 anos, que ele adotou durante o segundo casamento, com a atriz Nicole Kidman.

Após o divórcio de Tom Cruise e Nicole Kidman, o ator ficou com a guarda dos dois filhos, que também passaram a ser seguidores da cientologia. Apesar dos filhos serem próximos do pai, eles se distanciaram da mãe, que não é adepta à essa religião.

O que é a cientologia?

Criada em 1952 pelo norte-americano Lafayette Ron Hubbard, a cientologia acredita que as pessoas são imortais e têm traumas que precisam ser superados para que os indivíduos se libertem e experimentem a verdadeira realidade.

Os membros da religião participam de audições para encontrar a fonte desses traumas e chegar a um estado espiritual chamado de “claro”, no qual eles supostamente estarão libertos desses traumas.

Além da Igreja da Cientologia incentivar os membros a cortarem o contato com pessoas que refutam a crença, a cientologia também é considerada controversa por explorar financeiramente os membros.

Apesar de ser marcada por polêmicas e controvérsias, famosos como Priscilla Presley, John Travolta, Kirstie Alley e Juliette Lewis também são adeptos à religião de Tom Cruise.