“Esses guerreiros querem ser seus soldados”: Cidadania reafirma apoio à pré-candidatura de Bocalom

“Que bom que estamos juntos novamente, Bocalom! Esses guerreiros estão aqui para dizer que querem ser os seus soldados”. Essas foram as primeiras palavras do professor Roger Corrêa, presidente municipal do Cidadania, ao anunciar apoio ao pré-candidato a prefeito de Rio Branco Tião Bocalom (PL-AC) e ao pré-candidato a vice-prefeito Alysson Bestene (Progressistas-AC). A executiva municipal do partido e a chapa de pré-candidatos a vereador da capital organizaram um encontro com Bocalom e Alysson para declarar o desejo de fazer parte da aliança.

Bocalom e Roger são conhecidos de velhas datas. Se conheceram na última década e, apesar de pertencerem a grupos adversários em eleições passadas, sempre prevaleceu o respeito. Roger relembrou aos filiados do partido um pouco dessa trajetória de parceria, respeito e amizade.

“Vocês [se referindo a todos os presentes] sabem que, por muitos anos, colhemos muitas vitórias e muitas desventuras. Mas, lembro que em 2012, cruzamos com Bocalom; mas o que mais me marcou foi que, apesar de em muito tempo figurarmos em lados diferentes, sempre imperou o respeito. Quando nosso antigo grupo nos deixou, lá estava o Bocalom. Foi ele que estendeu os braços para nos levar ao PSL. Ele é perseverante, parece que a gente aprendeu a fazer eleição assim, nadando com correntes. Então o Roger [que vos fala] tem nesse cara não somente o Bocalom político, mas um parceiro de toda uma caminhada”, disse Roger.

Bocalom fez questão de conhecer todos os pré-candidatos, um a um, e também relembrou um pouco da trajetória política, além de celebrar os novos amigos. “Quero agradecer a posição, a postura de vocês. Nossa relação não é de hoje, e sempre foi pautada pela confiança. Não foi fácil chegar até aqui. Foram muitas decepções, muitas lutas, desde 2010. Em muitas das disputas, a gente disputou com pessoas dizendo que a gente não tinha a menor chance. E hoje chegamos aqui. Sou grato ao professor Roger, por estar do meu lado durante esse tempo, e a vocês todos que chegam para fazer parte dessa caminhada a partir de agora”.

O pré-candidato a vice-prefeito Alysson Bestene destacou o desempenho do partido, que está em federação com o PSDB, nas últimas eleições e disse acreditar no potencial da legenda para o próximo pleito. “Na eleição passada, o Cidadania fez um ótimo trabalho e, nesse ano, essa federação [PSDB/Cidadania] tem total condições de brigar por duas cadeiras na câmara de vereadores. Nenhuma eleição é fácil, será um grande desafio. Mas com essa união, eu tenho certeza que haverão bons frutos para colher. Contem conosco! Nós estamos contando com vocês”.