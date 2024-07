“Estamos aqui porque acreditamos no Bocalom”, diz Gladson durante convenção

O governador Gladson Cameli usou seu discurso durante a convenção que oficializa a candidatura de Bocalom e Alysson Bestene para pedir o apoio da população à reeleição do atual prefeito.

“Esse não é só um projeto pessoal meu, mas um projeto político do grupo que acredita no melhor pra Rio Branco. Por isso estou aqui, porque acreditamos no Bocalom, no que ele fez por Rio Branco e ainda vai fazer”, disse o governador.

O evento reuniu centenas de pessoas no Ginásio do Sesc, nesta segunda-feira (22).

“Peço que vocês votem no Bocalom e no Alysson. Peçam votos pra eles porque não tem eleição ganha. A gente faz eleição votando. Se tem alguém que ainda não tem em quem votar, diga que vote nos dois patinhos na lagoa [referindo-se ao 22]”, continuo o governador.

Gladson finalizou seu discurso afirmando: “É Bocalom no 1º turno”.