‘Eu gosto assim, amostrado’: deputado do Acre usa ‘trend’ e enfrenta tobogã mais alto do mundo

O Deputado Federal pelo Acre, Coronel Ulysses, conhecido por sua vasta trajetória como Comandante-Geral da PMAC, Comandante do BOPE, fundador da COE e GEFRON, e também advogado, viveu uma nova e empolgante aventura. Durante uma visita ao Beach Park, em Fortaleza, Ceará, o deputado encarou o famoso tobogã Insano, conhecido por ser um dos mais radicais do mundo.

Em seu perfil no Instagram, Coronel Ulysses compartilhou o momento emocionante em que desceu pelo tobogã, usando as tendências das redes sociais para relatar sua experiência. O vídeo, que rapidamente se tornou popular, mostra o deputado enfrentando a descida vertiginosa e celebrando a aventura com seus seguidores.

“Como sempre os novinhos achando que o coroa ia arregar. Só que não! E aí vos tem coragem de encarar ???,” comentou Ulysses na legenda da publicação, que já acumula várias visualizações e curtidas.

Veja o vídeo:

O Insano é uma das atrações mais icônicas e radicais do Beach Park, localizado em Fortaleza, Ceará. Conhecido mundialmente, este tobogã aquático atrai milhares de turistas todos os anos em busca de adrenalina e diversão. Aqui estão algumas curiosidades sobre o Insano:

1. Altura Impressionante**: O Insano possui uma altura de 41 metros, equivalente a um prédio de 14 andares, fazendo dele um dos tobogãs mais altos do mundo.

2. Velocidade Vertiginosa**: Durante a descida, os corajosos que enfrentam o Insano podem atingir velocidades de até 105 km/h, proporcionando uma queda quase livre e uma descarga de adrenalina única.

3. Duração da Descida**: Apesar da altura impressionante, a descida no Insano dura apenas cerca de 4 a 5 segundos, devido à alta velocidade alcançada.

4. Vista Deslumbrante**: Antes de descer, os visitantes têm a oportunidade de apreciar uma vista panorâmica do Beach Park e da costa cearense, tornando a experiência ainda mais especial.

5. Reputação Internacional**: O Insano já foi destaque em diversos programas de televisão e listas de atrações radicais ao redor do mundo, consolidando sua fama internacional.

6. Requisitos para Uso**: Por questões de segurança, existem restrições de altura e peso para utilizar o Insano. Apenas pessoas com mais de 1,40 metros de altura podem descer no tobogã.

7. História de Inovação**: Desde sua inauguração, o Insano tem sido um símbolo da inovação e ousadia do Beach Park, constantemente atraindo aventureiros dispostos a enfrentar o desafio.