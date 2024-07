Ex de Cintia Grillo, Flávio Venturini lamenta morte da atriz

O cantor Flávio Venturini usou uma rede social para lamentar a morte da ex-esposa, a atriz Cintia Grillo. Ela morreu nesta quarta-feira (3/7), aos 69 anos, vítima de câncer.

“Hoje, perdi minha princesa”, começou o cantor na publicação que reuniu fotos do ex-casal. Ele explicou, então, que Cintia foi a inspiração dele para compor a música Princesa.

Na sequência, Venturini desejou o melhor para a ex. “Descanse em paz, minha querida. E faça uma passagem tranquila. Onde você estiver continuará sendo minha princesa.”

Morre, aos 69 anos, a atriz Cintia Grillo; velório será nesta quinta

Cintia Grillo morreu, aos 69 anos de idade, nessa quarta-feira (3/7). A modelo e atriz ficou famosa na década de 70, ao participar do grupo Dzi Croquettas, versão feminina do Dzi Croquettes. A causa do óbito, entretanto, não foi informada.

A morte foi confirmada pela família à Quem. A despedida de Cintia acontece ainda na tarde desta quinta-feira (4/7), com velório e crematório no Cemitério São Pedro, em São Paulo.

Durante a década de 1990, Cintia Grillo participou de uma série de novelas, como Quatro por Quatro e Salsa e Merengue. Entretanto, a atriz se distanciou da carreira artística após o falecimento do filho, aos 26 anos, em acidente de carro. Ela trabalhava no mercado de vendas de luxo.

