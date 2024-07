Ex-secretário de Educação de Rondônia sugere morte de Lula em rede social

O ex-secretário de estado da Educação, professor Suamy Vivecananda Lacerda de Abreu não se conteve e entrou num bate-boca de extremista em uma rede social, onde fez apologia à morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em um dos comentários, o ex-secretário sugere que “A direita só ganhará caso esse velho senil morra e o candidato de direita venda a alma para a esquerda”.

O comentário do ex-secretário de Educação segue o tom de discurso de ódio e foi rebatido por internautas, apesar de outros extremistas referendarem a posição do professor que é formado em História e ingressou no serviço público em 1997, aprovado em concurso público como Professor Nível 3.

A postura assemelha com de outros militantes da extrema direita que já fizeram ameaças de morte ao presidente Lula e outras autoridades através de redes sociais. Todos foram investigados pela Polícia Federal (PF).

O extremismo e militância política do professor Suamy vem de outros tempos. Quando foi secretário da SEDUC chegou a responder ao Ministério Público Federal (MPF) porque ordenou o recolhimento de 43 livros clássicos das escolas estaduais, dentre esses, de autores consagrados da literatura brasileira como: “Memórias póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis, “Macunaíma”, de Mário de Andrade, e “Os sertões”, de Euclides da Cunha. Como político disputou e perdeu as eleições de 2022 para deputado estadual pelo União Brasil.

