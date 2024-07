Filha é acusada de atear fogo na casa da própria mãe durante a madrugada em Rio Branco; veja vídeo

Uma mulher, identificada apenas como Thays, é acusada de atear fogo em uma casa na madrugada desta terça-feira (9), no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

De acordo com relatos da vizinhança, Thays teria destruído a residência de sua própria mãe, cuja identidade não foi revelada. Os motivos que levaram ao crime não foram divulgados pela família, mas moradores próximos mencionaram que o incidente estaria relacionado a uma discussão envolvendo um sacolão.

Vizinhos auxiliaram no combate às chamas e registraram imagens do ocorrido. Além da casa completamente destruída pelo incêndio, outras residências vizinhas também sofreram danos menores, incluindo caixas d’água queimadas, cercas danificadas e paredes com risco de desabamento.

A família não quis conceder entrevista. Informações iniciais de moradores indicaram que Thays foi detida durante a madrugada, mas não há detalhes sobre sua situação atual na delegacia. O caso será investigado pelas autoridades competentes para esclarecer os detalhes e possíveis motivações por trás do incêndio criminoso.

Veja o vídeo: