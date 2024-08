No classificatório, a ginasta brasileira somou 57.700 e só ficou atrás de Simone Biles, que terminou na primeira colocação com a nota total de 59.566. A americana Sunisa Lee, atual campeã, ficou em terceiro com 56.132. Flavinha se classificou na 11ª posição.

Na disputa por equipes, Rebeca e Biles deram o tom do que vem pela frente. A brasileira teve notas maiores nas barras assimétricas e no salto, enquanto a americana “levou a melhor” no solo e na trave.

Existe ainda uma expectativa para que Rebeca Andrade performe um salto inédito na Olimpíada. A brasileira inscreveu o Triplo Twist Yurshenko, salto nunca performado em competições oficiais e, caso execute o elemento, vai passar a nomeá-lo.