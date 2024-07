Flamengo x Palmeiras: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Com status de “final antecipada”, Flamengo e Palmeiras abrem o duelo das oitavas de final da Copa do Brasil nesta quarta-feira: o jogo de ida começa às 20h (de Brasília) no Maracanã. Clique aqui para acompanhar.

O Flamengo chega embalado para o duelo. Após o retorno dos uruguaios da Copa América, o time vem de três vitórias seguidas e retomou a liderança do Campeonato Brasileiro. Apesar de não ter jogado bem nos triunfos sobre Criciúma e Vitória, o Rubro-Negro teve uma apresentação convincente contra o Atlético-GO e voltou a ficar um jogo sem sofrer gols depois de um mês.