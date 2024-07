Flaviano diz que não tem medo de enfrentar Prefeitura e Governo: “Vamos juntos com o povo”

O ex-prefeito e ex-deputado Flaviano Melo, presidente do MDB no Acre, durante a convenção que oficializou a chapa Marcus Alexandre e Marfisa Galvão, nesta sexta-feira (26), comentou sobre ter que enfrentar as máquinas públicas da Prefeitura e do Governo, que irão apoiar a reeleição do prefeito Tião Bocalom.

Flaviano declarou que não tem medo de disputar a eleição concorrendo contra as duas maiores estruturas políticas.

“Nós vamos enfrentar com o povo e vamos eleger o Marcus pela terceira vez”, disse.

A chapa de Marcus e Marfisa conta com o apoio de 11 partidos, a maior da disputa em Rio Branco.