Harry e Meghan pagam muito caro pela manutenção de mansão nos EUA

A luxuosa mansão de Harry e Meghan Markle em Montecito, na Califórnia, é um verdadeiro paraíso — e disso, todos já sabemos. A propriedade de mais de 1.600 m², com nove quartos e 16 banheiros, é avaliada em nada menos que 14 milhões de dólares (mais de R$ 77 milhões na cotação atual).

Desde que se afastou de seus papeis reais, em 2020, o casal usufrui do sofisticado refúgio norte-americano juntamente com seus dois filhos, Archie (5 anos) e Lilibet (3 anos).

O que poucos se lembram, no entanto, é que tudo tem um custo para se manter. E a moradia do duque e da duquesa de Sussex não é diferente. Conforme o dono da imobiliária Bramlett Residential, Eric Bramlett, disse à Fabulous Magazine, administrar uma mansão de 14 milhões de dólares como a dos Sussex em Montecito dá muito trabalho.

O expert afirmou que a manutenção viria com “altos custos operacionais” e exigiria cerca de “10 a 15” funcionários, incluindo chefs particulares, jardineiros, seguranças e governantas, sem contar com as contas de serviços públicos e reparos de reforma.

“É como administrar um pequeno hotel boutique com serviço residencial. Os custos aumentam rapidamente, mas isso vem com uma vida luxuosa”, falou.

O valor exato da manutenção ainda é uma incógnita, mas, segundo Bramlett, os cuidados exigem milhares de libras todos os anos.

Um lar para poucos

Informações do Page Six sugerem que a mansão luxuosa de Harry e Meghan combina elementos arquitetônicos modernos e vitorianos, com direito até a um galinheiro no jardim para o primogênito Archie.

A propriedade ainda comporta uma lareira de pedra com portas de metal, janelas altas e portas francesas de topo redondo.