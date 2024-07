Influencer chora após ser criticada por pergunta sobre Gabi e Sheilla

A influenciadora Nathaly Dias, conhecida como Blogueirinha de Baixa Renda, chorou após receber ataques nas redes sociais. Comentarista da CazéTV, ela fez uma pergunta inesperada para a jogadora de vôlei Adenizia, durante transmissão, na última sexta-feira (26/7).

Durante a conversa, Nathaly Dias questionou a atleta sobre os rumores de uma suposta briga na Seleção Brasileira envolvendo o ex-casal Gabi Guimarães e Sheilla Castro. Os internautas afirmaram que isso teria constrangido Adenizia.

“Já que temos uma atleta de vôlei aqui, acho que a gente poderia tentar tirar dela a informação que está ocorrendo dentro do time de vôlei. Porque dizem que todo ano que sai uma fofoca sapatônica, a gente ganha. Aí saiu a história da Gabi e da Sheilla. O que você sabe?” perguntou Nathaly.

De acordo com os espectadores, a resposta da Adeniza mostrou que ela estava desconfortável com o assunto. “Isso aqui é um programa de família, não é para colocar esses casos tão obscuros assim no ar. Então, vamos falar apenas de coisas alegres”, disse a jogadora de vôlei.

“Mas isso é alegre”, rebateu a influenciadora. A jogadora continuou tentando fugir do assunto. “Eu não faço parte de fofocas”, disparou. “Tá perdendo”, insistiu Nathaly. “Me conta o que você sabe, que eu posso pensar [em falar]”, respondeu Adenizia.

“Supostamente, a Sheilla e a Gabi tiveram um romance”, iniciou Nathaly. “Não tô sabendo. Eu sou do esporte e não tô sabendo”, disse a jogadora de voleibol. “É o Twitter falando”, explicou Nathally.

Após receber diversos ataques, a Blogueirinha de Baixa Renda se pronunciou via story em seu perfil no Instagram e negou que Adenizia tenha ficado desconfortável. “A Adenizia é maravilhosa, não foi um climão que aconteceu”, disse ela. “As pessoas são horríveis, a internet é horrível”, acrescentou.

Nathaly Dias afirmou que a transmissão era para ser algo leve e que não haviam chamado ela por especialista, mas por gostar de assistir aos jogos. “Estão me chamando de ‘sem noção’, estão falando que eu deveria ser demitida, sendo que eu nem sou contratada, por eu ter falado o negócio da Sheilla e da Gabi”, conta a influenciadora.

Durante o pronunciamento, a Blogueira de Baixa Renda ainda afirmou que participar de uma coisa grandiosa como a cobertura das Olimpíadas é muito legal, mas que está sofrendo muito com a repercussão negativa. “Eu nunca recebi hate com todos esses anos que eu trabalho na Internet”, ressaltou.

“Eu sinto que as pessoas não vão querer mais me assistir e é muito importante meu trabalho para mim porque meu trabalho transformou a vida das pessoas ao meu redor, sabe? Eu não quis magoar ninguém, não queria magoar ninguém, eu só queria ser leve porque o intuito do programa era ser leve”, disse Nathaly Dias visivelmente abalada.