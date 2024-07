Lázaro Ramos revela sexo em local inusitado e choca Taís Araujo

Lázaro Ramos fez uma revelação sexual que surpreendeu até sua esposa durante a participação em um programa. Na ocasião, o ator contou o local mais inusitado que já fez sexo e a história não era com Taís Araujo.

Ponto de ônibus! Esse foi o local mais inusitado que Lázaro Ramos fez sexo. Durante sua participação no programa Surubaum, com Gio Ewbank e Bruno Gagliasso, o ator relembrou do caso que aconteceu antes de conhecer Taís Araujo.

Aliás, a atriz fez questão de deixar claro que a história não foi com ela. “Que legal. Não foi comigo. O negócio estava tão bom que não deu para segurar”, provocou Taís.

Para não criar problemas com a esposa, porém, Lázaro Ramos se justificou. “Não tinha onde fazer. Era noite, já não tinha mais transporte”, disse.