Lei Rouanet destinará R$ 24 milhões a projetos no Norte, e o Acre será contemplado

O programa Rouanet Norte surgiu como forma de descentralizar o destino dos recursos para cultura no Brasil. Sendo criado pelo secretário de Economia Criativa e Fomento a Cultura do MinC, Henilton Menezes, o projeto distribuirá R$24 milhões para 125 projetos.

Os contratos foram assinados nesta quinta-feira (11), em Belém, no Pará, e contemplará 14 apenas no estado do Acre.

“Esperamos que essa iniciativa inspire outras empresas a reconhecerem a importância de nacionalizar os recursos destinados à cultura”, disse Menezes. Ao todo, quatro empresas estão financiando parte do valor.

O protocolo de intenções segue uma série de diretrizes, como a democratização do acesso às cadeias de produção de cultura de maneira facilitada, apoio às produções artísticas e lançamento de editais para que centros culturais sejam ocupados e utilizados de maneira mais eficiente.

Ao todo, são 125 projetos contemplados com parte dos R$24 milhões, sendo, além, dos 14 no Acre, 14 vindos do Amapá, 33 do Pará, 20 do Tocantins, 15 do Amazonas, 14 de Roraima e 15 de Rondônia.

O projeto existe desde 2023, e surgiu como uma colaboração entre Banco da Amazônia, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Correios. “O programa tem o objetivo de democratizar o acesso às manifestações artístico-culturais na região amazônica, fortalecendo as cadeias produtivas do setor cultural”, diz o membro avaliador do programa, Geraldo Monteiro Júnior