Marido que deixou mensagem no perfil da esposa após feminicídio morre em acidente na BR-153

O marido suspeito pelo feminicídio de Jaine Kochanski, de 27 anos, morreu no começo da tarde desta sexta-feira (5), após grave acidente no quilômetro 212 da BR-153, em Tibagi, nos Campos Gerais.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Luiz Cezar Batista Valter estava em um automóvel Honda City que invadiu a pista contrária, batendo de frente contra um caminhão.

Jaine Kochanski foi assassinada a facadas no começo da madrugada, em Ponta Grossa. O crime teria sido motivado por uma suposta traição. De acordo com a Polícia Civil, vizinhos relataram que ouviram uma discussão antes do crime.

Antes do acidente desta tarde, Cezar chegou a fazer nova postagem nas redes sociais. Nela, ele afirma que fez algo “irreparável” e que Jaine teria confessado a traição.

As delegacias de Homicídios e da Mulher em Ponta Grossa investigam o caso.

O velório de Jaine está marcado para a manhã de sábado, em Ivaí, também nos Campos Gerais.

O corpo de Luiz Cezar foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).