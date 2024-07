Maurício Baia prepara grande show para o III Acre Rock Festival

Maurício Baia, cantor, compositor e instrumentista, fará sua estreia na região Norte do Brasil com uma apresentação no III Acre Rock Festival, que acontecerá no dia 13 de julho na Concha Acústica, em Rio Branco. O festival reunirá dez artistas em celebração ao Dia Mundial do Rock.

“É a primeira vez que piso na região Norte do Brasil, por incrível que pareça. Ano que vem minha filha tem uma expedição para a Amazônia, vamos ver se talvez eu a acompanhe. Mas é a primeira vez em toda a região Norte”, conta Baia, com entusiasmo evidente sobre a nova experiência.

Nascido na Bahia em 1973, Baia cresceu rodeado por música de qualidade. “Minha família sempre gostou de Música Popular Brasileira (MPB), então ouvi muito Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa cantando Caymmi, Chico Buarque. Depois, nos anos 80, o rock me pegou, especialmente Raul Seixas. Nos anos 90, comecei a fazer shows em homenagem a ele.

Historicamente, minha influência mais marcante é Raul Seixas, porque o homenageio até os dias atuais.”

O renomado músico brasileiro se define como um artista de MPB, abrangendo pop rock, música regional e outras vertentes da música brasileira. “Eu me considero MPB.”

Recentemente, Baia lançou “Baia no Circo II”, um projeto audiovisual gravado no Circo Voador no dia 29 de junho. “O disco já está nas plataformas digitais, o vídeo está no Canal Music Box Brasil e está subindo para o meu canal no YouTube ao longo deste ano. Também estou gravando um projeto novo para a metade do ano que vem, no âmbito regional. Além disso, em 2025, Raul Seixas faria 80 anos, então haverá comemorações e participarei de algumas delas no Brasil.”

Conexão com o meio ambiente

A obra de Baia sempre teve uma forte consideração com questões ambientais. “Seja nas letras de ‘Bicho Homem’, ou ‘Os Dias de Hoje’, são músicas que representam essas questões em minha trajetória musical.”

Com uma agenda que inclui apresentações no Rio de Janeiro, Curitiba e Rio Branco, Baia está animado para conhecer o público do Acre. “Tenho muitos fãs do Acre e vou dar o meu melhor. Espero que seja a primeira de muitas idas ao Acre.”

Baia também compartilha seu desejo de expandir suas apresentações para festivais europeus, uma vez que já tinha iniciado esses projetos antes da pandemia.

Maurício Baia está preparado para encantar o público do III Acre Rock Festival com seu talento e carisma, e sua apresentação promete ser um destaque do evento.