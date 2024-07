Maya Massafera fala pela primeira vez após cirurgia vocal: ‘Trouxe a boa, olha isso’

A influenciadora Maya Massafera, que ganhou notoriedade recente na internet por não falar nos vídeos, revelou como está a voz após duas cirurgias para alteração vocal, neste sábado (13). Maya se tornou embaixadora de um site de apostas e aparece nas redes sociais para a divulgação.

“Quer ‘dim-dim’ no fim de semana? Clica e joga, mas com responsabilidade e só maiores de 18 (anos). Eu já trouxe a boa, olha isso, olha isso”, diz ainda com a voz baixa, mas já evidenciando o resultado da mudança vocal.

Maya Massafera é uma mulher trans e teve problemas com a primeira cirurgia realizada para tornar a voz mais aguda. Há alguns meses, ela surgiu em vídeos onde faz apenas barulhos com as unhas e sons de “beijo”, gestos que passaram a ser reproduzidos nas redes sociais.

Durante esse período, no entanto, vários comentários surgiram questionando o silêncio da influenciadora e gerando uma expectativa para o retorno da fala. Os registros foram compartilhados nos stories do Instagram.

Cirurgia da Voz

Maya Massafera revelou no Instagram que fez uma nova cirurgia de alteração da voz e, dessa vez, com resultado positivo, no último mês.

“Fiz vários exames e está tudo maravilhoso. Acabou esse drama e agora é só maravilha e alegria. Para os ansiosos e curiosos, eu só vou ter minha voz em três meses. Então, contenham a curiosidade. Vou fazer tudo como o médico falou… Alguns dias sem falar e depois o mínimo possível e muita fono”, explicou Maya.

Maya já havia passado pela mesma cirurgia, mas devido a um erro médico, ficou com sequela nos olhos.