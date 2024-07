Mel Maia? Vaza suposto vídeo da atriz em cenas de sexo com traficante

Nesta quinta-feira (4/7), um suposto vídeo de Mel Maia transando com um traficante viralizou na web. Nas imagens, a atriz teria vivenciado cenas quentes com William Sousa Guedes, conhecido como Corolla, um dos chefes do tráfico do Comando Vermelho, preso na Zona Norte do Rio de Janeiro, nessa quarta (3/7).

Logo após o bandido ser detido pela Polícia Civil, os registros do celular dele começaram a circular nas redes sociais, principalmente o vídeo em que estaria tendo supostas relações sexuais com Mel.

Embora o nome de Maia esteja entre os assuntos mais citados da internet, a artista não se manifestou sobre o suposto episódio. Alguns fãs acreditam se tratar uma deepfake, que é o uso de Inteligência Artificial para substituir o rosto de uma pessoa numa imagem pelo de outra.

O perfil que compartilhou o tal vídeo no X ainda insinua que MC Daniel seria “corno”, já que buscou seu carro, que foi roubado na Cidade Maravilhosa quando ainda namorava Mel Maia, na comunidade gerenciada por Corolla, tendo ele entregado, suspostamente, o automóvel pessoalmente para o funkeiro. Eita!

“Começaram as fake news criadas com Inteligência Artificial [deepfake]. Tá circulando um vídeo fake dizendo que a Mel Maia caiu na rede se ‘relacionando’ com o traficante Corolla. O vídeo se trata de uma deepfake, assim, usando IA para substituir o rosto verdadeiro por um posto desenhado pela IA. Sempre é bom se atentar aos detalhes de falhas de IA, como os olhos [que bugam no registro]. Antes de compartilhar, verifiquem”, alertou um usuário do microblog.

Nos comentários, outro internauta afirma que Mel Maia já teria se envolvido com outros bandidos e que as imagens não seriam falsas. “Quem tá ligado na história da Mel Maia antes da fama, tá ligado legal que ela subia o morro para dar para os cria mesmo. É maior vagabunda essa mina aí”, garantiu a conta.

Uma fã da famosa se revoltou com a repercussão do vídeo e pediu que Maia denunciasse o crime cibernético e buscasse a Justiça pata identificar quem teria produzido o vídeo, para que respondesse judicialmente. Eita!

Corolla é chefe do tráfico do Morro São João, no Engenho Novo, Zona Norte carioca. O criminoso possui 54 anotações na ficha policial.