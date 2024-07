Morre Adrián Olivares, ex-integrante do grupo Menudo, aos 48 anos

O grupo musical de Porto Rico Menudo anunciou, na noite de segunda-feira (8), a morte de Adrián Olivares, um de seus integrantes da década de 1990. A causa da morte ainda não foi revelada.

O anúncio foi feito por meio do Instagram oficial do grupo. “Relembrando Adrián, o 23º integrante do Menudo, que trouxe alegria a muitos entre 1990 e 1993. Ele nasceu em 02/06/1976, seu legado viverá para sempre em nossos corações”, escreveu o perfil.

Veja:

Os também ex-integrantes do grupo Menudo Robert Avellanet, 49, e Sergio Blass, 52, também se manifestaram por meio de seus perfis no Instagram sobre a morte do ex-colega de banda.

“Ainda estou em choque! Força para sua família. Feliz transição para sua alma. Sempre me lembrarei de seu grande senso de humor. Nos encontraremos lá. RIP Adrián”, publicou Robert.

“Voe alto irmãozinho e muita força para sua família… Você sempre foi maduro para sua idade e seu carisma incomparável. Você sempre será um dos bons e sempre viverá em nossos corações”, escreveu Sergio.

Artista mexicano, Adrián Olivares foi integrante do grupo por três anos, fazendo parte da terceira fase do Menudo. Ele chegou a vir para o Brasil durante a divulgação do disco “Os Últimos Heróis”.