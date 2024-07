Morre, aos 60 anos, Jacira Hirt, jornalista e ex-editora da TV Acre, após luta contra o câncer de mama

Morreu na tarde desta quarta-feira (10), em Rio Branco, a jornalista Jacira Hirt, aos 60 anos de idade, vítima de câncer de mama. Jacira era natural do Paraná mas mudou-se para o Acre ainda adolescente. Ela fazia tratamento contra a doença no Hospital do Amor, em Porto Velho ( RO).

Na década de 1980 até o início dos anos 90, Jacira foi editora-chefe do jornalismo da TV Acre, emissora da Rede Amazônica, afiliada da TV Globo. Também trabalhou como assessora de imprensa do Deracre e de outros órgãos públicos.

O velório está ocorrendo na Capela do Cemitério Morada da Paz. O sepultamento será na quinta-feira (11), no Morada da Paz, no bairro Calafate.