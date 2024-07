Mulheres são presas após realizarem assalto em parada de ônibus de Rio Branco

Luciana Cavalcante da Silva, 21 anos, e Francilene Gama do Carlos, 29, foram presas na noite deste sábado (27), logo após cometerem um assalto na Avenida Nações Unidas, em Rio Branco.

Segundo a polícia, as mulheres estavam em uma motocicleta e armadas com um revólver calibre 38, quando assaltaram outras duas mulheres que estavam em uma parada de ônibus na Avenida Nações Unidas.

Para a sorte das vítimas, o RPM – Rádio Patrulhamento Motorizado do Primeiro Batalhão estava fazendo patrulhamento na região quando se depararam com as vítimas gritando. Os policiais prontamente fizeram o cerco e deram voz de prisão às duas assaltantes, que já tinham subtraído celulares e bolsas das vítimas.

A moto utilizada pelas criminosas, uma Suzuki de cor preta, não tinha nenhuma restrição, porém, as assaltantes não souberam explicar a quem pertencia a motocicleta.

Luciana e Francilene foram encaminhadas para a Delegacia de Flagrantes (Defla), assim como a arma e os pertences das vítimas. Após a confecção do Boletim de Ocorrência e todas serem ouvidos, os bens das vítimas foram devolvidos. As assaltantes estão à disposição da justiça.