“Muquirana” reutiliza fio dental e usa mesmo papel no fogão e nas partes íntimas

O novo reality show “Muquiranas Brasil”, que estreou no último dia 18, na plataforma Max, tem gerado diversas reações entre os espectadores e se tornou um dos assuntos mais comentadas nas redes sociais, chegando aos trending topics no X.

Inspirado no programa norte-americano “Extreme Cheapskates”, a série mostra um novo personagem a cada episódio, com táticas de economia extremas. As situações apresentadas são inusitadas e mostram desde a reutilização de produtos de higiene, até a busca por comida em lixos. Os participantes apresentam formas quase inacreditáveis para não gastar dinheiro.

Contudo, a mensagem de abertura do programa diz: “Algumas das práticas de economia ilustradas nesta série são extremas e não recomendadas. Aconselha-se discernimento”.

Fio dental de estimação

O primeiro episódio traz a história de Vanderleia, que mora em Praia Grande, em São Paulo. Entre as estratégias de economia, ela revira lixeiras em busca de frutas e verduras, usa cascas para fazer suco e usa até o caroço do abacate em suas preparações culinárias.

Vanderléia também faz seus próprios produtos de higiene, como xampu e sabonete, e escova os dentes com uma mistura de óleo de coco e bicarbonato de sódio. Ela também não compra papel higiênico, e se limpa apenas com um paninho — que é usado mais de uma vez, caso a ida ao banheiro tenha sido para fazer xixi.

Em caso de “número dois”, a mulher usa um potinho para se lavar com o sabonete que faz em casa.

O destaque fica para o uso do fio dental, que chega a ser reutilizado por mais de um mês. Isso mesmo: ela usa o fio dental, lava na torneira, pendura no armário e reutiliza o mesmo pedaço por cerca de cinco meses. Segundo ela, uma caixinha de fio dental chega a durar anos.

Outros personagens da atração economizam nas roupas, utilizando vestimentas de pessoas que já morreram ou pegando em lixos espalhados pelas cidades em que moram.

De forma geral, a série traz uma reflexão sobre estilo de vida, sobre o que é gasto no dia a dia e, se, de fato, é necessário gastar e como gastar dinheiro.